Roma-Verona | dove vedere la partita?

Leggi su tuttotek

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Il fine settimana si prospetta interessante, seppur con poche gare in programma. Tra queste compare Scopriamolo in questo articolo I diritti tv continuano ad essere parte integrante del mondo calcistico, ora più che mai, come dimostra anche la Supercoppa italiana che si sta giocando in questi giorni. La programmazione della Serie A è dunque suddivisa tra Sky e DAZN, con quest’ultima che ne detiene la piena esclusività. Questa suddivisione non aiuta però i tifosi, i quali si ritrovano costretti a cercare numerose notizie per capire come muoversi. In questo caso l’articolo vuole soffermarsi proprio sue supoterla, oltre alle probabili formazioni. La giornata 21 di campionato è così pronta a partire, sebbene molti club non scenderanno in campo. Fiorentina, Inter, ...