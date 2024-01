Roma | vendeva segreti ai russi | condannato ufficiale della Marina

Leggi su dayitalianews

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Pubblicato il 19 Gennaio, 2024 I giudiciCorte d’Assise dihannoa 20 anni di carcere Walter Biot, il capitano di fregata arrestato il 30 marzo 2021 con l’accusa di spionaggio per aver passato documentia un funzionario russo in cambio di 5 mila euro. L’arresto era avvenuto in un parcheggio di un centro commercialeCapitale mentre era intento a cedere notizie coperte da segreto a funzionari dell’ambasciata russa. Lo scorso 15 gennaio il pm Gianfederica Dito aveva sollecitato per il militare, difeso dall’avvocato Roberto De Vita, la pena di 18 anni di reclusione. Nel processo celebrato a porte chiuse, la pubblica accusa contesta a Biot le accuse di spionaggio, rivelazione di notizie che per la sicurezza nazionale dovevano rimanere segrete e ...