Roma | sversano i rifiuti in un parcheggio | maxi multa a due giardinieri

(Di venerdì 19 gennaio 2024), 19 gennaio 2024 – Continuano le attività della Polizia Locale diCapitale per il contrasto all’abbandono illecito disul territorio diCapitale. Gli agenti del Nad ( Nucleo Ambiente Decoro), al termine di accurate indagini, hanno denunciato due persone , di 48 e 54 anni , che si sono resi responsabili di aver scaricato rami, alberi, erba ,provenienti da lavori di giardinaggio, in unnella zona di Casal de’ Pazzi, nel IV Municipio. Gli agenti si sono messi sulle tracce dei responsabili dopo una segnalazione e, con l’ausilio delle immagini ricavate dalle telecamere in dotazione per il contrasto degli illeciti di natura ambientale, hanno individuato i due, risultati poi essere operai di una ditta che svolge servizi di giardinaggio. Il 54enne e ...