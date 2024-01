Roma | saccheggia un negozio e poi fugge con un furgone rubato | arrestato 19enne

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 19 gennaio 2024) I carabinieri hannoun ragazzo di 19 anni nomade, senza fissa dimora e con precedenti, perché ritenuto colpevole dei reati di tentato furto aggravato in concorso e ricettazione. Andiamo a vedere insieme cosa è successo nello specifico. Tivoli, smontano e ‘tagliano’ pezzi di unper poi rivenderli: arrestati Una pattuglia dei carabinieri a(ilcorrieredellacitta.com)Cosa è successo ala notte tra giovedì 18 e venerdì 19 gennaio 2024 Nella notte tra giovedì 18 e venerdì 19 gennaio 2024, il giovane, insieme ad altri complici, avrebbe forzato la serranda di una rivendita di prodotti informatici in via Roberto Paribeni, nel quartiere Capannelle, a. I ladri hanno poi caricato numerosa merce, tra televisori e telefoni cellulari, su ...