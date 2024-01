Roma | rapine e furti in serie | quattro arresti in poche ore

(Di venerdì 19 gennaio 2024) La polizia ha arrestato apersone, in quanto indiziate di furto aggravato e rapina. Andiamo a vedere cosa è successo entrando nei dettagli. Frascati, rapina le poste con una pistola giocattolo e lancia miccette: arrestato Il lavoro della polizia aNell’area della stazione Termini, i militari hanno fermato un ragazzo di origini cubane di 21 anni che avrebbe cercato di borseggiare due turisti nei corridoi della metropolitana. Le vittime si sono accorte del furto e hanno cercato di fermare il giovane, ma ne è nata una colluttazione. Al termine degli accertamenti il ragazzo è stato arrestato perché indiziato del reato di rapina cosiddetta ‘impropria’ (si tratta di un tipo di rapina in cui la violenza o minaccia sono poste in essere successivamente alla sottrazione, al fine di assicurare a sé o al altri il possesso della ...

...hanno consentito alla procura didi chiedere ed ottenere dal gip l'ordinanza di custodia cautelare a carico del 35enne che è arrestato e portato nel carcere di Regina Coeli. Argomenti...approfondimento Chi era Alexandru Ivan, il quattordicenne ucciso aFOTOGALLERY Continua ...criminalità più alto e le tipologie di reati più diffusi CRIMINALITÀ IN ITALIA In Italia furti e...La polizia ha arrestato a Roma quattro persone, in quanto indiziate di furto aggravato e rapina. Andiamo a vedere cosa è successo ...A seguito delle tre rapine consumate avvalendosi dell’uso di un’arma, l'uomo si era impossessato di somme di denaro in contante nella disponibilità delle vittime, per poi darsi alla fuga facendo ...