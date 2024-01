Roma | Mendes sull' esonero di Mourinho | Per i giallorossi ha rifiutato una chiamata dall' Arabia

Sull'esonero dalla. Queste le parole di Jorgesul licenziamento di José Mourinho dalla: " La mia reazione alla notizia dell'esonero Sono rimasto spiazzato. Non me lo aspettavo. ...Dopo l'esonero di José Mourinho , l'agente da sempre al suo fianco Jorgeha parlato alla Gazzetta dello Sport della sua reazione alla decisione dei vertici della: Poi ha confutato il fatto che lafosse in difficoltà estrema: Dopo aver negato alcuna ...Il procuratore di José Mourinho, Jorge Mendes, ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport in cui ha parlato del recente e sorprendente esonero del suo assistito dalla Roma, svelando ...RIAD - Episodio vergognoso avvenuto nel finale di partita tra Napoli e Fiorentina. I tifosi arabi che per tutta la partita hanno sostenuto la squadra di Mazzarri durante il recupero hanno ...