Roma | le bambine stuprate dallo zio se sbagliavano le tabelline | «Ma era colpa di Satana»

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Un uomo di 50 anni è stato condannato in appello per violenza sessuale e pedofilia a 14 anni di carcere a. Secondo l’accusa a lui, che era lo zio, erano affidate dai genitori duedi 5 e 6 anni. Ma lui le violentava. A volte con i motivi più assurdi: ad esempio per punizione per aver sbagliato le. Quando è stato scoperto si è giustificato attribuendo «il suo comportamento a». Ma i giudici non gli hanno creduto. Le violenze, racconta oggi Repubblica, sono avvenute nella periferia Sud della Capitale, dove l’uomo abitava con la madre. Le violenze sono andate avanti finché la più grande a 12 anni ha rivelato tutto ai genitori. Lo zio allungava le mani su di lei mentre guardavano un film o giocavano con il tablet. Ma la bambina è stata anche costretta a vedere filmati ...

L'uomo è ancora in carcere dopo la sentenza di primo grado- La Corte di Appello diha confermato la condanna a quattordici anni di carcere nei confronti dello zio orco a processo ...