Roma | inizia l’era De Rossi | “Me la giocherò alla morte per restare L’obiettivo è la Champions”

(Di venerdì 19 gennaio 2024), 19 gennaio 2024 – E’ giàtaDe. Il nuovo tecnico giallorosso, chiamato a guidare ladopo l’esonero di Josè Mourinho, si è presentato nella conferenza stampa che precede la sfida con il Verona. La prima delle 3 gare in cui i giallodovranno portare a casa il bottino pieno per rimanere aggrappati al treno. Tanti i giornalisti presenti, curiosi nell’ascoltare le parole del nuovo mister giallorosso, che però Trigoria la conosce benissimo, avendoci fatto un’intera carriera. Da Mourinho a Totti, passando per il gioco che intende adottare agli obiettivi prefissati, fino alle proprie personali ambizioni, Deha utilizzato parole forti in piena sintonia con il suo carattere. E nonostante l’amore per la ...

... Natalia, Veronica), di cui due coinvolte in una disputa legale appena conclusa,a ... Nato anel 1941, Nicola Bulgari è il nipote di Sotirio, fondatore dell'azienda di famiglia, e il figlio ...... gli U2 interrompono la collaborazione con il produttore storico Steve Lillywhite chea ... sull'aereo presidenziale, verso. Lo porta via "come un amico fraterno, come un figlio, come un ...19 gen 2024 - E' il 40° anniversario: in dodici mesi fine del post-punk, nascita dell’indie ed esplosione pop.Inizia ufficialmente l'avventura di Daniele De Rossi da allenatore della Roma. L'ex centrocampista giallorosso è stato scelto come successore di José Mourinho e questa mattina è stato presentato in ...