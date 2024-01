Roma | in corso un’operazione di sgombero in viale del Pretoriano

(Di venerdì 19 gennaio 2024), 19 gennaio 2024- La Polizia di Stato, insieme alla Polizia Locale diCapitale e all’Ama, sta eseguendodie bonifica nell’area didel. Sono state rimosse 7 tende e sono state identificate 6 persone, 2 delle quali condotte in ufficio per gli accertamenti relativi alla loro posizione sul territorio. Infine un soggetto è stato collocato presso una tensostruttura dal Nucleo Assistenza Emarginati del Comune di. ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

