Roma-Hellas Verona | rivedi la prima conferenza stampa di Daniele De Rossi VIDEO

Gara valida per la ventunesima giornata del campionato italiano di Serie A 2023/20234. I giallorossi, in crisi di gioco e di risultato, proveranno a ... (sport.periodicodaily)

Dopo Terracciano e Hien, l’ Hellas Verona sta per salutare anche Ngonge, in direzione Napoli. “Una perdita importante”, ammette il tecnico ... (sportface)

...di- Verona che si giocherà sabato 20 gennaio 2024. Per la prima volta DDR parlerà da allenatore dei giallorossi. L'ex capitano martedì ha preso il posto di Mourinho e domani contro l'ci ......false,"content":" Manca ormai poco alla prima conferenza stampa di Daniele De Rossi da nuovo allenatore della. L'ex capitano giallorosso parlerà alle 10 e presenterà la sfida contro l'...Roma, chiusa l'era Mourinho si apre quella De Rossi: stamattina, il neo allenatore ha tenuto la sua prima conferenza stampa. Ecco cosa ha detto.A Roma non se la passa bene neppure Paredes. «Quando la squadra non ha il pallone deve trovare una modalità di gioco diversa. Per noi è un '5' speciale quando gestisce la manovra, ma se è in una ...