Roma | De Rossi sul contratto | 'Ho detto ai Friedkin 'la cifra scrivetela voi | ma trattatemi da allenatore'

Daniele De Rossi , nuovo allenatore della Roma, ha diramato l’elenco dei convocati per la sfida contro l’Hellas Verona, valida per la 21^ giornata ... (sportface)

Sono 22 i convocati di Daniele De Rossi in vista della sfida che vedrà la Roma affrontare il Verona. Per la prima di DDR sulla panchina... (calciomercato)

... è intervenuto ai microfoni TVPlay per parlare di come Depotrebbe sfruttare Paulo Dybala , ... Dybala di nuovo protagonista e trequartista: ' Con Mourinho lagiocava il calcio più brutto ...Il primo incontro tra Daniele Dee lac'è stato ed è stato ripreso in un video pubblicato sui canali ufficiali del club giallorosso. L'ex capitano è tornato a casa, dopo aver detto addio al club nel 2019 prima di chiudere ...Calciomercato Roma, firma in arrivo e addio Serie A ... emblematica e coraggiosa quale quella di Daniele De Rossi. Le parole ponderate e solitamente intelligenti dello storico numero 16 nella ...Daniele De Rossi a cuore aperto quello che si è presentato oggi per la prima conferenza stampa da nuovo allenatore della Roma. Nessun filtro anche nel racconto.