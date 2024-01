Roma | carica Belotti | con De Rossi vuole la svolta

La procura diha chiuso l'indagine che vede indagato il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, per l'... si tratta dei membri del Consiglio di amministrazione che era inall'epoca dei ...Quando arriva un allenatore nuovo è naturale provare a chiudere un capitolo e provare ad aprirne un altro. Resettare il passato per dare una svolta al presente. Quando arriva un allenatore nuovo e che ...Il tecnico della Roma Femminile, Alessandro Spugna, ha presentato così la gara che attende le giallorosse domani contro l’ Inter: “ Abbiamo analizzato la brutta prestazione messa in campo contro il ...La procura di Roma ha chiuso le indagini per presunte plusvalenze fittizie. Il nigeriano è stato comprato dal Lille per 71 milioni di euro ...