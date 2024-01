Roma | banda di ladri ruba in un negozio e si dà alla fuga | preso 19enne | caccia ai complici

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 19 gennaio 2024), 19 gennaio 2024 – I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di, con l’assistenza dei Carabinieri della Tenenza di Ciampino, hanno arrestato unnomade, senza fissa dimora e con precedenti, gravemente indiziato per i reati di tentato furto aggravato in concorso e ricettazione. Nella notte, il giovane, unitamente ad altri, avrebbe forzato il cancello carraio di una rivendita di prodotti informatici in via Roberto Paribeni e caricato numerosa merce, tra televisori e telefoni cellulari, su un furgone per poi allontanarsi quando è scattatorme. Alcuni abitanti di zona hanno allertato il 112 e, mentre alcune pattuglie sono giunte sul posto, altre si sono messericerca del furgone in, intercettandolo in via di Salone dove veniva abbandonato ...