Roma | abbandonano rifiuti in un parcheggio | denunciati

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Continuano le attività della polizia per il contrasto all’abbandono illecito di. I militari, al termine di accurate indagini, hanno denunciato due persone , di 48 e 54 anni , che hanno scaricato rami, alberi, erba,provenienti da lavori di giardinaggio, in unnella zona di Casal de’ Pazzi, nel IV Municipio., Alessandro Gassmann: “La Capitale, un mondezzaio a cielo aperto”, il lavoro della polizia Gli agenti si sono messi sulle tracce dei responsabili dopo una segnalazione e, grazie alle immagini ricavate dalle telecamere di sicurezza, hanno individuato i due, risultati poi essere operai di una ditta che svolge servizi di giardinaggio. Il 54enne e il 48enne, fuori dall’orario di lavoro e ...

"Accade qui quello che succede in molti altri centri storici, a cominciare da, Torino e Milano: chiudono i negozi di prossimità, aprono bed&breakfast e dehors. Lo spazio ...residentiil ..., 18 gen. " Maggioranza e Governo forzano le regole dei lavori parlamentari al Senato per ... Le opposizioni contestano la rifomulazione 'last minute' dell'emendamento De Priamo ela ...I romanisti si faranno sentire domani allo stadio. La contestazione ai giocatori, il saluto a Mou e il nuovo abbraccio a De Rossi ...I romanisti si faranno sentire domani allo stadio. La contestazione ai giocatori, il saluto a Mou e il nuovo abbraccio a De Rossi ...