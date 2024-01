Roma a mano armata | troppe pistole in circolazione | i veri numeri

Leggi su iltempo

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Raffica di proiettili in strada, due omicidi, due feriti gravi in poco più di 48 ore. Torna la percezione dell'insicurezza nella Capitale, divida tra bande e un criminalità senza scrupoli. Rapida la risposta del prefetto Lamberto Giannini che già all'indomani del primo agguato nella notte di sabato scorso nel parcheggio della metro C alla stazione di Pantano, ha convocato un Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza che si è tenuto ieri a Palazzo Valentini, alla presenza del sindaco di, Roberto Gualtieri e di quello di Monte Compatri, Francesco Ferri. «I due omicidi - avvenuti a Pantano e Corviale con raffiche di 15 colpi di pistola, ndr- non sono legati tra loro», ha rassicurato subito il prefetto al termine della riunione, sottolineando quanto sia necessario «esercitare con forza la pressione sul territorio». Il riferimento va alle operazioni di controllo ...