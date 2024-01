Rodez-Monaco Coppa di Francia | 20-01-2024 ore 17 | 30 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di venerdì 19 gennaio 2024) È passato poco più di un anno da quella gara valevole per i trentaduesimi di finale didiin cui il, squadra di Ligue 2, eliminò ilallenato allora da Clement rimontando lo svantaggio e prevalendo dopo la lotteria dei rigori. Queste due squadre si riaffrontano oggi, a campi invertiti e in una gara valevole per i InfoBetting: Scommesse Sportive e