“Ritorno a sorpresa di Zidane” | l’annuncio è da non credere

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Ipotesi aper il tecnico Zinedine: senza contratto, l’ex Juve potrebbe rendersi artefice di unche desterebbe incredulità. Zinedineè senza dubbio uno dei tecnici più importanti rimasti senza contratto e che per questo saranno molto corteggiati in estate. L’ex Real Madrid è ormai da diverso tempo senza squadra, dopo che con i Blancos ha messo in fila tanti successi, affermandosi come tecnico di livello. Tante le big a cui è stato accostato il francese nel corso di questi mesi, con la Nazionale Francese a primeggiare su ogni altra ipotesi. Ma la posizione dell’attuale Commissario Tecnico Didier Deschamps non sembra essere particolarmente a rischio, ma non è da escludersi che dopo l’Europeo le parti possano optare per un addio. In tal caso, Zizou sarebbe sicuramente il candidato principale ...