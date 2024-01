Ritorna subito in campo la Miwa | domenica sfida sul parquet di Monopoli

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Tempo di lettura: 3 minuti Dopo il successo casalingo contro Molfetta, lanon ha tempo di adagiarsi sugli allori,, infatti, i Boars saranno impegnati nella difficile trasferta di, che si trova in quarta posizione, a pari punti con Avellino e Salerno. La squadra di coach Paternoster sta vivendo un momento d’oro, con una striscia aperta di cinque vittorie consecutive, iniziata contro Corato e ancora aperta grazie all’agile vittoria per 65-101 contro una rimaneggiata Adria Bari, nel turno infrasettimanale. Recentemente, il roster è stato puntellato con vari acquisti di livello come il giovane Marco Venga, proveniente dalla Del Fes Avellino, ma soprattutto Valerio Amoroso, centro classe 1980 che vanta varie esperienze in Lba e ha collezionato ben 40 presenze con la maglia azzurra tra il 2001 e ...