Rissa a bordo Ryanair tra Londra e Lanzarote | il pilota è costretto ad atterrare in Portogallo | un arresto

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Alcuni passeggeri litigano adi un volotanto che ilad. L’aereo, partito dall’aeroporto diLuton alle 8 del mattino, diretto a, ma ha dovuto ricorrere ad un atterraggio di emergenza innell’aeroporto di Algarve. Secondo la ricostruzione di un passeggero, riportata dal Sun, c’era un “gruppo di uomini che sembravano aver bevuto e che davano fastidio ad alcuni passeggeri”, poi quando la situazione è degenerata è intervenuto uno degli steward ama è stato travolto dalla lite. “A questo punto il capitano ha avvertito che un comportamento inaccettabile non sarebbe stato tollerato – continua il passeggero – e che se non si fosse fermato avremmo dirottato in ...