Riforma di Roma Capitale | il Campidoglio spinge per il rafforzamento dei poteri

(Di venerdì 19 gennaio 2024), 19 gennaio 2024 – Seduta straordinaria dell’Assemblea Capitolina, dedicata alladi. In Aula Giulio Cesare è intervenuto il sindaco Roberto Gualtieri, che ha sottolineato la necessità di unamministrativo, economico, istituzionale dellad’Italia la cui autonomia ed efficacia “sono un interesse non solo deini ma di tutto il Paese”. Presenti anche i parlamentari Roberto Morassut, Fabio Rampelli, Angelo Bonelli, Francesco Silvestri, Massimo Milani e Paolo Ciani. Foto: comune..it Quello dellaè “un percorso che non ammette più ritardi – ha dichiarato la Presidente dell’Assemblea Svetlana Celli – e la partecipazione al consiglio straordinario testimonia quanto sia ...

Quando non era ancora a palazzo Chigi, per Giorgia Meloni era una priorità assoluta. Nel 2020 fu lei la prima firmataria di un ordine del giorno ... (ilfoglio)

Quando l'hanno fatto gli altricontinua a rimandare la ratifica delladel Meccanismo europeo di stabilità. Il momento della verità sembra destinato nuovamente a slittare, almeno all'...... alla luce della recente. E' questo si legge in una nota loggetto del protocollo dintesa siglato oggi a, presso la Scuola dello Sport, tra Sport e Salute e Consiglio Nazionale dellOrdine ...“Se con la riforma costituzionale il presidente del Consiglio non avrà limiti di mandato perché dovrebbe averlo un ‘governatore’ di Regione” ...Roma, 19 gen. (askanews) - Organizzare e promuovere iniziative ed eventi per informare e formare gli operatori sportivi sui temi del lavoro sportivo, alla luce della recente riforma. È questo - si ...