Rifare il passaporto; Italia vs Svizzera 7 minuti contro 7 mesi

(Di venerdì 19 gennaio 2024) In previsione di un viaggio all’estero programmato per l'11 febbraio prossimo, il 11 gennaio scorso ho verificato la validità dei miei documenti, ossia ile la carta d'identità. Dato che la scadenza era fissata per il 23 luglio successivo, ho prontamente iniziato le procedure per il loro rinnovo. Alle 14.41 dell'11 gennaio, ho visitato il sito del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), inserito i miei dati e fissato un appuntamento presso l'Ufficio passaporti del Comune di Mendrisio (Canton Ticino). La conferma telematica indicava il 15 gennaio 2023 alle 11.15, come richiesto da me. In soli due, alle 14.43, ho ricevuto l’e-mail di conferma dell'appuntamento. Il 15 gennaio, alle 10.55, ho parcheggiato l'auto sotto il Comune e mi sono recato all'Ufficio passaporti, comunicando alla gentile impiegata: "Buongiorno, sono ...