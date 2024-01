Rick Owens ha tenuto una sfilata di moda nella sua stessa casa

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 19 gennaio 2024)è uno degli ultimi grandi narratori di verità della. Dice quello che pensa, esprimendo le sue opinioni con una schiettezza pari a quella di un edificio di cemento. E in questi giorni sembra più che mai dedito alla missione del suo marchio e della sua vita, che descrive come «opporsi all'intolleranza in ogni modo possibile».è anche una delle figure più gentili e più simpatiche del settore: «È un momento delicato del mondo in cui l'intimità è una buona idea», dice. È intransigente ma umile, e parla con un calore e un'apertura che ti fanno pensare: quest'uomo ha davvero capito tutto. Ha anche la capacità di portare le conversazioni su sentieri tortuosi. Prima della suadi giovedì mattina a Parigi, abbiamo discusso della collezione e della location, finendo a parlare della ...