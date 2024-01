Riassunto | Takeda nominata Top Employer mondiale per il settimo anno consecutivo

Leggi su giornaledellumbria

(Di venerdì 19 gennaio 2024) L’azienda ottiene il riconoscimento globale e la certificazione di Topin 24 paesi dal Tops Institute Questo risultato internazionale rafforza l’impegno per la creazione di una people experience eccezionale OSAKA, Giappone, e CAMBRIDGE, Mass.–(BUSINESS WIRE)– Il programma del Tops Institute certifica le organizzazioni in base alla partecipazione e ai risultati della HR Best Practices Survey (Indagine sulle migliori pratiche delle risorse umane). Questo sondaggio copre 20 argomenti, tra cui la people strategy, l’ambiente di lavoro, l’acquisizione di talenti, la formazione, la diversità e l’inclusione, il benessere e altro ancora. Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del ...