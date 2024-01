Riassunto | Lenovo si unisce al programma dei partner per l’implementazione e la consulenza ServiceNow al fine di promuovere la trasformazione digitale dei clienti

Leggi su seriea24

(Di venerdì 19 gennaio 2024) RALEIGH, North Carolina–(BUSINESS WIRE)–Oggiha annunciato di essersi unita aldeipere laper aiutare le aziende ad avvantaggiarsi degli innovativi flussi di lavoro sviluppati daimpiegando le funzionalità della piattaforma. In qualità dipere lautilizzerà la propria vasta competenza nel settore, la storia di risultati comprovati in relazione ai servizi offerti e l’approfondita conoscenza delle tecniche di implementazione per aiutare iad accelerare la loro...