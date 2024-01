Riassunto | ELIQUENT Life Sciences annuncia l’acquisizione di un partner normativo dedicato al mercato europeo | RApport Global Strategic Services

Leggi su giornaledellumbria

(Di venerdì 19 gennaio 2024) WASHINGTON–(BUSINESS WIRE)–), una societàe di consulenza in ambitoper il settore delle scienze della vita, hato oggidi).è una società di consulenza normativa internazionale con sede nel Regno Unito che aiuta gli innovatori nel campo delle scienze della vita a ottenere e mantenere l’autorizzazione per i prodotti a livello mondiale.dirappresenta un passo importante per la crescita dell’azienda a livello internazionale e per l’espansione delle capacità a livello ...