RespiVirNet | in calo ma resta sostenuta l’incidenza delle sindromi simil-influenzali

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Roma, 19 gen. (askanews) – Continua a scendere il numero di casi di(ILI) in Italia. Nella seconda settimana del 2024, infatti,è a 14,1 casi per mille assistiti, mentre nella settimana precedente si era raggiunto il picco con 17,1 (dato aggiornato rispetto a quello diffuso la scorsa settimana a seguito dei ritardi di notifica). Scende anche la proporzione dei campioni positivi ad influenza sul totale dei campioni analizzati (29,6% vs 37,4%). Lo affermano i bollettini della sorveglianzapubblicati oggi. “I dati questa settimana confermano il trend in discesa per lee per tutti i virus respiratori, anche se bisogna sottolineare che la circolazione...