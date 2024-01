Resa definitiva per Lewis Hamilton | è finita

Leggi su cityrumors

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Non c’è più nulla da fare per, il pilota britannico è costretto ad arrendersi: brutta notizia per i tifosiè costretto ad arrendersi. Per il pilota inglese non c’è più nulla da fare. A poche settimane dall’inizio del campionato di Formula 1 2024, arriva una notizia che non lascia più scampo al sette volte campione del mondo e a tutti i suoi tifosi. Laè totale per il pilota Mercedes, costretto a fare i conti con una realtà non all’altezza delle sue ambiziose aspettative. Brutte notizie per: costretto ad arrendersi (Ansa) – Cityrumors.itNelle ultime due stagionici ha provato davvero, ha tentato in tutti i modi di riuscire a contrastare in maniera concreta lo strapotere di Max Verstappen, il dominio di una Red Bull ...