“Report” usa pentiti inattendibili | la Rai dia spiegazioni | queste non sono inchieste ma macchina del fango

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Interrogazione da parte di Fratelli d’Italia sul “metodo”. “Abbiamo presentato un’interrogazione all’Ad Roberto Sergio e alla Presidente Marinella Soldi per sapere se l’utilizzo ricorrente didi mafia giudicatidalla magistratura, che dopo qualche decennio fanno rivelazioni circa presunte rivelazioni su persone decedute, sia in linea con quanto stabilito dal Contratto di Servizio, che regola i rapporti tra lo Stato e la Rai”. Recita così la nota del gruppo di FdI nella commissione Vigilanza Rai. “È accaduto nel caso del padre del Presidente del Senato Ignazio La Russa, e nel caso del padre del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che tra le altre cose, come tutti sanno, ha interrotto i rapporti con Franco Meloni quando era ancora una bambina”. Interrogazione di FdI sul metodo “”: ...