Report | Pd in Vigilanza | ‘FdI va contro principi di democrazia e libertà informazione’

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Roma, 19 gen (Adnkronos) – “Fdi attaccaRai Tre. Un programma di informazione. Una informazione scomoda per la presidente del Consiglio e il suo partito? Può darsi. Ma l?informazione deve essere pubblica e soprattutto libera. E non deve essere sottoposta a censure (articolo 21 della Costituzione italiana). Quindi il partito della Meloni e la destra hanno dimostrato per l?ennesima volta di non rispettare idemocratici e della nostra Costituzione?. Lo dichiarano in una nota i parlamentari Pd della commissione disulla Rai. L'articolo CalcioWeb.