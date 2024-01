Remo Nicolini | chi è l’ex compagno di Guendalina Tavassi e padre della figlia Gaia | “Una guerra con lui”

... e è diventata per la prima volta madre molto giovane della prima figlia, quando aveva appena 17 anni, avuta dall'allora compagno. Tra loro le cose non sono andate bene, e ha più volte ...Guenda è rimasta incinta digiovanissima. Pur di tenere la sua primogenita di 19 anni (è anche madre di Chloe, 10 anni, e Salvatore, 8, avuti dall'ex marito Umberto D'Aponte ) ha fatto ...Federico Nicolini sul traguardo di Flaine. Che il molvenese Federico Nicolini avesse un feeling particolare con le gare vertical race si era capito da tempo, e in particolar modo dal dicembre 2020, qu ...Il periodo più duro Quando è rimasta incinta giovanissima di Remo Nicolini, il quale però non ha voluto assumersi le sue responsabilità di padre. “Penso sia stato uno dei periodi più brutti della mia ...