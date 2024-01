Regionali | Mes e Giurì d’onore per Meloni | le ultime in diretta da Montecitorio VIDEO

Leggi Anche Mes, come funziona e cosa prevede la riforma 'Non è questione di lottizzare. FdI ha tanti ministri e bravi presidenti di Regione. Non ... (247.libero)

Leggi Anche Mes, come funziona e cosa prevede la riforma 'Non è questione di lottizzare. FdI ha tanti ministri e bravi presidenti di Regione. Non ... (247.libero)

, accordo tra alleati sulla Sardegna. No a Solinas, la Lega sosterrà Truzzu (FdI)', si legge in spalla. In spalla spazio allo scontro sul('Duello sul, Conte al Giurì: Voglio ...Oggi verrà ascoltata la Meloni che in aula lo aveva accusato di aver ratificato ilsenza un ... Francia, fallimenti in forte crescita Avvenire: Rotte di collisione Il Messaggero:, accordo ...Alberto Cirio, il presidente della giunta regionale del Piemonte uscente, ha già la vittoria in tasca nelle urne di giugno: per sé e per il centrodestra. E a consacrarlo, è stato ieri Mauro Laus, depu ...Il leader di Azione: il ddl autonomia è un bluff, è questo che va detto, protestare fa il loro gioco. «Alle Europee andranno a votare pochissimi. Sbagliato bocciare il Mes, ci serve quello sanitario» ...