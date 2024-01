Regionali | accordo in Sardegna La Lega molla Solinas | «Prima l' unità | ma inchieste sconcertanti» Il candidato sarà Truzzu FdI

Alleati distanti, il ministro annulla un ap punta mento in tv. sulle Regionali non c’è accordo, ma non c’è neppure quella rottura totale che ... (corriere)

Niente accordo per i tre leader della maggioranza . A cinque giorni dalla scadenza per presentare le candidature per Regionali la premier e i due ... (ildifforme)

Tuttavia, se la Casa Bianca ha sposato gli obiettivi militari di Israele a Gaza, non vi è...gli Usa nel conflitto per regolare una volta per tutte i conti con i propri avversari), o ......nella scelta del candidato (mandando quindi un segnale chiaro a chi lavora per unacon ...fra le città della stessa provincia e neanche in previsione di quello che saranno le elezioni".Abbiamo fatto un accordo con Aeroitalia per favorire le stesse condizioni ... Tutto questo grazie al contributo dell'Assessorato al Turismo della Regione Sardegna che, col Cartellone triennale dei ...E strategico nella coalizione di centrodestra. Forza Italia ha ottenuto il 10,18% alle politiche del settembre 2022 e il 10,46% alle regionali del febbraio 2023. Mentre alle europee del 2019 in ...