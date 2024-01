(Di venerdì 19 gennaio 2024) Kia corre veloce. La Casa coreana ha messo a segno nel, in, la migliore performance didi sempre con 572.297 unità. L'incremento in percentuale rispetto all'anno precedente è ...

MILANO, 11 dicembre 2023 /PRNewswire/ -- Deenova , leader in soluzioni e servizi di automazione sanitaria, è lieta di ricordare il 2023 come un altro ... (sbircialanotizia)

MILANO, 11 dicembre 2023 /PRNewswire/ -- Deenova , leader in soluzioni e servizi di automazione sanitaria, è lieta di ricordare il 2023 come un altro ... (liberoquotidiano)

Che il 2023 sarebbe stato catalogato come un anno “strepitoso” per Dacia Italia , lo aveva detto in anticipo un mese fa Guido Tocci, Managing ... (ilfattoquotidiano)

... mentre il premio di valutazione dell'India rispetto alla Cina ha raggiunto un. A livello ...fondi negoziati in borsa e la decisione del più grande intermediario cinese di sospendere le...Apertura in rialzo a Wall Street, con lo S&P 500 brevemente sopra la chiusuraregistrata due anni fa. Ieri, seduta positiva grazie ai titoli tech (+2%) e della ... con leal dettaglio ...Record di vendite per Kia in Europa nel 2023. Incremento del 5,4% rispetto al 2022, raggiungendo 572.297 unità.Lo studio dell'Osservatorio Compass rivela che sono la scelta sempre più diffusa verso la mobilità sostenibile.