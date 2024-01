Real Madrid | Ancelotti dopo la sconfitta nel derby | “Un errore di gioventù mentre eravamo in controllo”

(Di venerdì 19 gennaio 2024) “Abbiamo giocato molto bene, abbiamo combattuto, abbiamo recuperato il doppio svantaggio…ma alla fine siamo stati sconfitticontrollavamo il gioco a causa di una palla persa”. Questa, in sintesi, l’analisi di Carloladel suoin Copa del Rey contro i cugini dell’Atletico. “Non so se l’eliminazione sia giusta, anche l’Atletico ha combattuto su ogni palla, ma abbiamo dato tutto, non abbiamo nulla da recriminare. Contro di loro subiamo tanti gol, ma ne facciamo anche tanti che non è facile”, spiega il tecnico emiliano. Sulla condizione fisica dei suoi: “L’Atletico ha avuto più tempo per preparare la partita, un piccolo vantaggio in più, ma come detto abbiamo combattuto. Ora c’è tempo queste due settimane per migliorare la condizione fisica. ...

La rivincita del Cholo. Una settimana dopo la sconfitta per 5-3 nel derby di Madrid giocato in Arabia Saudita e valevole per le semifinali della... (calciomercato)

Atletico Real Madrid , in Copa del Rey è la rivincita per i Colchoneros con un super Griezmann : Simeone supera Ancelotti Mai banali i derby in ... (calcionews24)

Atletico, in Copa del Rey è la rivincita per i Colchoneros con un super Griezmann: Simeone supera Ancelotti Mai banali i derby in Spagna, soprattutto quello tra Atletico e. Si è giocato ...Theo Hernandez , invece, piace a tanti, pure al Psg - dove gioca il fratello - e addirittura al, che lo cedette al Milan nel 2019 per 22.8 milioni. Ovviamente per strapparli al Diavolo, ...Jude Bellingham ha adattato il suo corpo in modo insolito per trovare un passaggio per l'attaccante del Real Madrid Joselu, che ha segnato di ...live Calciomercato, Benzema: più Premier che Inter. Juve: Kean rinnova e va in prestito all’Atletico Madrid Karim Benzema sta considerando seriamente di lasciare l’Arabia Saudita, attualmente fuori da ...