Re Carlo e il ricovero per la prostata | Harry lo ha saputo dai giornali?

Leggi su italiasera

(Di venerdì 19 gennaio 2024) (Adnkronos) –potrebbe aver appreso daila notizia del problema alladie non prima che la diagnosi fosse resa pubblica. Lo scrive il Telegraph, sottolineando quanto questa circostanza ricordi come il duca di Sussex apprese la notizia della morte di Elisabetta II anche in quel caso attraverso un notiziario. Secondo il quotidiano britannico, Buckingham Palace si è adoperato per informare tutti i membri più stretti della famiglia reale, fra i quali anche il principe, inviando loro un messaggio. L’annuncio pubblico è stato fatto mercoledì alle 15,25 (ora del Regno Unito), le 7,25 in California, ed è possibile pertanto che il duca possa aver letto le notizie prima di qualsiasi messaggio privato. Il duca di Sussex potrebbe quindi non essere venuto a conoscenza della ...