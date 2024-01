Raoul Bova e la moglie Rocio Munoz Morales stanno ancora insieme e sono felici | altro che crisi!

... società del gruppo Fremantle, in collaborazione con RTI, per la regia di Alexis Sweet e Laszlo Barbo con protagonista, che interpreta Riccardo Bramanti, un allenatore alle prese con due ...1' di lettura 18/01/2024 - Finalmente l'attesa è finita! La fiction con protagonista"I Fantastici 5" girata ad Ancona è sbarcata in tv. Le prime due puntate sono andate in onda ieri nel "prime time" di Canale 5. La serie proseguirà mercoledì prossimo, sempre in prima ...Nessuna crisi. Tra Raoul Bova e Rocio Munoz l'amore va sempre a gonfie vele. E se qualcuno avesse dei dubbi basta guardare il paparazzato del settimanale Gente per cambiare idea.Raoul Bova, il ritorno in tv con la fiction "I fantastici 5". Ma nella vita i veri fantastici 4 sono i suoi figli. Leggi tutto su Amica.it ...