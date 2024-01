Rai | Virginia Raffaele “accusata” per imitazione Venezi

Leggi su zon

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Lo show dirischia di diventare un caso politico, e non solo riguardante la Rai. Colpo di Luna, il programma del venerdì sera di Rai1, segna il ritorno in TV della comica e imitatrice che, tra i numeri proposti nella prima puntata del programma andato in onda lo scorso 12 Gennaio ha proposto un’di Beatrice. Quest’ultima è consulente per la musica del ministro per la Cultura, Gennaro Sangiuliano, che avrebbe duramente accusato la comica. Nel suo numero della prima puntata, infatti, laavrebbe fatto dei riferimenti alle sue simpatie di destra (“Siccome sono una donna di destra mi hanno dato della fascistella“), scatenando le ire del ministro per la Cultura. Stando a quanto riportato da Repubblica, ci sarebbe l’indiscrezione secondo cui sarebbe stato proprio ...