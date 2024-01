Rai risponde a Vigilanza | “A Un Giorno da Pecora nessun intento denigratorio verso Sangiuliano”

(Di venerdì 19 gennaio 2024) (Adnkronos) – "'Unda' "è un programma di satira che, come tale, può urtare sensibilità personali basato sull'ironia e caratterizzato da una conduzione 'scanzonata'". Così, a quanto apprende l'Adnkronos, la Rai, in una lettera arrivata ieri in, in merito alla vicenda che ha visto coinvolto il ministro della Cultura Gennaro

Così, a quanto apprende l'Adnkronos, la, in una lettera arrivata ieri in Vigilanza, in merito alla vicenda che ha visto coinvolto il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano e il ...Così, a quanto apprende l'Adnkronos, la, in una lettera arrivata ieri in Vigilanza, in merito alla vicenda che ha visto coinvolto il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano e il ...Il programma di Rai 3 è finito nel mirino della politica per “l’utilizzo ricorrente di testimoni giudicati inattendibili”. Ecco cosa dice il conduttore.(Adnkronos) - "'Un Giorno da Pecora' "è un programma di satira che, come tale, può urtare sensibilità personali basato sull'ironia e caratterizzato da una conduzione 'scanzonata'". Così, a quanto appr ...