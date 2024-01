Rai | azienda a Vigilanza | ' a Un Giorno da Pecora no intenti denigratori o offensivi' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Roma, 19 gen. (Adnkronos) - "'Unda' "è un programma di satira che, come tale, può urtare sensibilità personali basato sull'ironia e caratterizzato da una conduzione 'scanzonata'". Così, a quanto apprende l'Adnkronos, la Rai risponde, in una lettera arrivata ieri in, in merito alla vicenda che ha visto coinvolto il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano e il programma di Rai Radio1 'Unda', per la quale il ministro avrebbe diffidato il programma condotto da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro lamentando un eccesso di satira nei suoi confronti. All'interrogazione posta dai componenti dellaOuidad Bakkali e Stefano Graziano del Pd, l'ha risposto: "In tale contesto e tenuto conto della natura editoriale del programma, ...