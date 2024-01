Questi podcast di attualità sono l' ideale per chi ama essere sempre al passo con le ultime notizie

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Nel caos della vita di tutti i giorni, poche cose rassicurano come i piccoli riti quotidiani a cui ciascuno è abituato. Per molti, l'ascolto deiha sostituito lo scroll compulsivo del telefono durante la colazione, sul tragitto verso l'ufficio e perfino in palestra."programmi radiofonici" on-demand hanno rivoluzionato il modo in cui consumiamo contenuti, offrendo una vasta gamma di argomenti, storie e approfondimenti. Se siete alla ricerca di un modo diverso per rimanere informati, siete nel posto giusto: il 2024 appena iniziato sarà un anno particolarmente intenso sotto molti punti di vista; basti pensare che metà della popolazione mondiale, per la prima volta nella storia, andrà al voto. Dall'India agli Stati Uniti, passando per l'Indonesia - quarto paese più popoloso al mondo - fino qui da noi in Europa, c'è molto di cui tenersi ...