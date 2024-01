Quello che l' università italiana dovrebbe imparare da Andrea Belvedere

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Questa settimana è morto, non solo insigne civilista (a Pavia, a Torino, in Bocconi) ma soprattutto, dal 1979 al 2021, rettore del Collegio Ghislieri, una delle più floride comunità accademiche d’Italia, cui Maurizio Crippa aveva dedicato qualche mese fa un bell’approfondimento. Con quarantadue anni di rettorato,ha coperto da solo un decimo dell’esistenza di un’istituzione che dura dal 1567, e ha accolto nel suo mandato oltre millecinquecento matricole provenienti da tutta la nazione (inclusa una versione di me implume e spaurita), guidandole prima e dopo la laurea: perciò, sui giornali e sui social, sono abbondate le testimonianze grate di ghisleriani più o meno celebri di diverse generazioni, che da suoi studenti sono poi diventati ministri, direttori di musei, economisti, musicisti, scrittori, medici, ...

The Polar Express 2 pare sia in fase di sviluppo, a 20 anni dall’uscita del film originale. Uscito nel 2004, The Polar Express del regista Robert ... (metropolitanmagazine)

Il mio compito èdi diffondere la cultura della musica a chi, per ignoranza, per scarsa ... la battuta di Virginia Raffaele nei panni della direttrice d'orchestra,poi chiama a raccolta i ...italiano era uno squadrone di sciatorientusiasmò il pubblico fino all'era Tomba, passaggio sancito da un altro storico podio tutto azzurro: nel 1986 in Val Badia, con la vittoria di ...Malgrado la profonda crisi economica e le condizioni di vita durissime in cui versa la popolazione, la Corea del Nord sta investendo tutto quello che può in armi. Il regime sta sviluppando un arsenale ...adesso ha ritrovato quello che sappiamo, il bel gioco e il modo di stare in campo, se la giocherà fino alla fine per il quarto posto. Ha un allenatore che sa cosa vuole, adesso inizia il vero ...