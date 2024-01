Quello che era già successo in Ucraina | e che non avevamo visto

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Ieri notte mi ero messo a leggere in fretta e furia un saggio sulla lingua bashkira, turco-tatara, sull’alfabeto – passato e ripassato dall’arabo al cirillico, dal turco al latino – e sulla sua letteratura. Non volevo farmi cogliere ancora impreparato, se le cose fossero andate avanti. I bashkiri non lisentiti arrivare, come si dice. Poi ho pensato a quante cose non abbiamo sentito arrivare. L’invasione russa dell’, per esempio. Tutti i docenti, di ruolo o volontari, di geopolitica l’avevano esclusa con una certa irrisione. Ma le cantonate appartengono alla loro professione, che ne esce infatti rafforzata. Però anch’io non avevo creduto a una simile enormità, nonostante che un po’ di esperienza e qualche informazione sulla Russia post gorbacioviana l’avessi intascata. Ma benché lo studio e l’informazione sullo stato del mondo, dei ...