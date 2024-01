Quell' ambulanza che non arriva mai

Leggi su panorama

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Attendere troppo per un infarto, un trauma, un incidente... Succede, sempre più spesso, in tutta Italia, e le cause sono tante: reparti di emergenza intasati, mezzi di soccorso che non riescono a «sbarellare» e quindi a tornare in strada, poco personale, scarse risorse. E la carenza di medici di base aggrava un situazione drammatica. Alle 11 del mattino di un mercoledì di gennaio, le ambulanze disponibili per il soccorso sono già finite. Alla centrale operativa del 118 di Palermo, che assiste una popolazione di circa un milione e 200 mila persone, i responsabili - al telefono già da ore per cercare una soluzione al numero crescente di richieste di aiuto - spalancano le braccia, in un misto di rabbia e rassegnazione. I Pronto soccorso sono intasati, con percentuali di sovraffollamento che superano il 200 per cento, le ambulanze non riescono a «sbarellare» i pazienti (cioè a lasciarli ...