Quarto Grado | anticipazioni e ospiti di oggi | 19 gennaio 2024

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Questa sera, venerdì 19, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono lesulla puntata di? E gli? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.Il programma a cura di Siria Magri analizza l’ipotesi di un nuovo processo per la strage di Erba, dopo il via libera all’udienza per la discussione sull’istanza di revisione della sentenza, con cui sono stati condannati all’ergastolo Olindo Romano e Rosa Bazzi. Sul tavolo ci sono le confessioni dei coniugi Romano e la testimonianza di Mario Frigerio (unico sopravvissuto della strage). È scontro frontale ...

Nel corso delanno e nel quinto anno, la formazione pratica si indirizza sull'uso di ... Il simulatore in questione dispone di cinque plance di comando che, indi operare simultaneamente ...Venerdì 19 gennaio, alle ore 21.25, su Retequattro, torna l'appuntamento con "". In conduzione Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero. Il programma a cura di Siria Magri analizza l'ipotesi di un nuovo processo per la strage di Erba, dopo il via libera all'udienza per ...Nuovo appuntamento con «Quarto Grado», il programma condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero sui casi e misteri di cronaca, italiani e non. Al centro della puntata di stasera, la revisione della ...Gianluigi Nuzzi è un noto scrittore, giornalista e conduttore televisivo italiano, famoso per il suo programma Quarto grado. Nato e cresciuto a Milano il 3 giugno 1969, Nuzzi ha ...