Quanti soldi ha guadagnato Jannik Sinner con gli ottavi agli Australian Open? Il montepremi continua a crescere

Leggi su oasport

(Di venerdì 19 gennaio 2024)prosegue in maniera convincente il proprio cammino, primo Slam della stagione tennistica che va in scena sul cemento di Melbourne. Il giocatore italiano ha letteralmente tramortito l’argentino Sebastian Baez al terzo turno del torneo in terra oceanica. L’altoatesino ha regolato in maniera nitida il comunque temibile numero 29 del ranking ATP, imponendosi con lo schiacciante punteggio di 6-0, 6-1, 6-3 in 1 ora e 54 minuti di gioco. Dopo le due vittorie contro gli olandesi Botic van de Zandschulp e Jesper de Jong, l’azzurro ha saputo ulteriormente alzare il tiro contro un avversario di maggiore rango e ha offerto una prestazione di forza che gli ha permesso di qualificarsidi finale, dove incrocerà il vincente del confronto ...