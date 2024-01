Quando il Paese fa sistema si arriva allo Spazio La missione Ax-3 vista da Perego

Leggi su formiche

(Di venerdì 19 gennaio 2024) L’Aeronautica Militare Italiana è alla guida della partecipazione italiana allaAx-3 di Axiom Space, che consentirà al colonnello Walter Villadei (qui l’interprima del lancio) di raggiungere la Stazione spaziale internazionale. Per l’Italia, Ax-3 si inserisce in una visione strategica condivisa dal ministero della Difesa, dal ministero delle Imprese e del Made in Italy (delega), dal ministero delle Politiche agricole, della sovranità alimentare e delle foreste, dall’Aeronautica militare e l’Agenzia spaziale italiana. Nelle due settimane in orbita, il colonnello Villadei effettuerà dimostrazioni di tecnologia e biologia, tra cui sicurezza spaziale, elettronica, comunicazione e scienza medica. Queste attività favoriranno l’esperienza italiana relativa alla permanenza umana nello ...