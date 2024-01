Quand è Carnevale nel 2024? le date di inizio e fine regione per regione

Leggi su chiccheinformatiche

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Il martedì grasso, che quest’annocade il 13 febbraio, segna l’della Quaresima che parte con il mercoledì delle Ceneri, il 14 febbraio. E’ quello il giorno in cui inizia anche il. In realtà i festeggiamenti per iliniziano molto prima, vediamo tutte ledi questo evento molto atteso soprattutto tra i bambini.’ènel? Ledelcambiano ogni anno: i giorni più importanti sono senza dubbio il giovedì grasso e il martedì grasso. Se l’anno scorso sono caduti il 16 febbraio e il 21 febbraio, quest’anno cadranno invece l’8 e il 13 di febbraio. La domenica disarà l’11. Ma vediamo tutte le...