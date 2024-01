Quale apporto militare delle navi italiane nel Mar Rosso in caso di operazione congiunta

Leggi su panorama

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Il via ufficiale dovrebbe arrivare già oggi (19 gennaio), ma se lunedì 22 i ministri degli Esteri dell'Unione europea daranno il'ok all'Aspis (scudo, in greco), la difesa Ue che ufficialmente ancora non esiste avrà la sua missione nel Marper proteggere i mercantili in transito. La proposta di creare Aspis è del Seae, il Servizio per l’azione esterna dell’Unione, attivato su proposta di Josep Borrell, l'alto rappresentante per la politica estera di Bruxelles. E ovviamente la missione dovrà collaborare con quella angloamericana in corso, Prosperity Guardian. Nella zonaoperazioni passa infatti il 12% del mercato mondiale e l'Europa non può permettersi ritardi nelle merci che stanno provocando la chiusura di diverse fabbriche (soprattutto del settore automobilistico), tantomeno l'aumento dei prezzi dei trasporti ...