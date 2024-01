Qualche considerazione sul fact-checking

Leggi su butac

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Oggi niente. Oggi un piccolo editoriale per trattare una questione di cui negli ultimi giorni si fa un gran parlare sul web italiano, una questione su cui in molti mi hanno contattato chiedendomi un parere, visto che in parte riguarda proprio l’attività di. Sono felice di non essere mai stato visto come un influencer, e che BUTAC sia rimasto il blog di nicchia che se ne infischia di trattare le cose sulla base della loro viralità, ed è per questo che voglio condividere con voi le mie considerazioni su quanto secondo noi non va in questo modo di fare (pseudo)giornalismo. Del fatto in sé non farò menzione, non serve, perché appunto quanto segue sono semplici considerazioni, probabilmente non richieste, ma che trovo corretto condividere con chi ci segue da tanti anni. Considerazioni che ho ...