Quagliarella | «Inzaghi? Ecco cosa dice di lui chi gioca nell’Inter»

Leggi su inter-news

(Di venerdì 19 gennaio 2024)ha tenuto una prima parte di stagione molto positiva all’Inter e ora è chiamato a confermarsi nella seconda., ospite di Sky Sport, rivelapensano itori del tecnico piacentino. IL MIGLIORE – L’ex attaccante Fabioelogia come Simoneha conquistato l’Inter: «Allenatore che incide? Secondo me sì. Io qualcuno chelo conosco, me ne hanno parlato tutti bene. Quando itori parlano bene di un allenatore, a prescindere dalla tattica, è bravo. Lautaro Martinez io lo vedo un attaccante completo, calciatore che fare bene la squadra e segna in tutti i modi. È un trascinatore». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è ...